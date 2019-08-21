Федерация практической стрельбы откроет спортзалы в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Федерация практической стрельбы откроет в Карачаево-Черкесии (КЧР) свои спортивные залы, написал в среду глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Договорились о том, что Федерация откроет и оборудует на территории республики спортивные залы, где наша молодежь могла бы осваивать навыки практической стрельбы (из пневматического оружия), но самое главное, воспитывать в себе чувство ответственности и самодисциплины. Динамичные перемещения, упражнения и задания различной сложности позволят развить координацию движений, ловкость, концентрацию сознания, умение быстро мыслить и принимать решения", - отметил он по итогам встречи с вице-президентом Федерации практической стрельбы России Арсеном Чомаевым.

По мнению Темрезова, обучение практической стрельбе является важным элементом в военно-патриотическом воспитании молодежи. Глава республики также отметил, что министерство спорта Российской Федерации признало новую дисциплину практической стрельбы из пневматического оружия в 2015 году. У спортивного направления очень высок потенциал в плане военно-патриотического воспитания молодежи, популяризации здорового образа жизни, любви к спорту, организации правильного досуга.