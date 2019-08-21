"Матч ТВ" покажет матч футбольной Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком"

ТАСС, 21 августа. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между португальской "Брагой" и московским "Спартаком" будет транслировать в прямом эфире телеканал "Матч ТВ". Об этом стало известно из сетки вещания, опубликованной каналом "Матч ТВ" на четверг.

Матч "Брага" - "Спартак" пройдет в Португалии 22 августа, начало игры - 21:45 мск, начало прямого эфира запланировано на 21:35 мск. Ответная встреча пройдет 29 августа в Москве на "Открытие-Арене", начало - 20:15 мск.

На прошлой неделе российский канал планировал показать ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром". За несколько минут до стартового свистка стало известно, что "Матч ТВ" по "независящим от канала причинам" не сможет транслировать встречу. В заявлении канала отмечалось, что за 1,5 часа до начала игры "Порту", несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу трансляции. В португальском клубе отрицают вину за срыв трансляции, отмечая, что не получили денег от российского канала за право на показ встречи.