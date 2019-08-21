Фетисов: условия для развития хоккея необходимо создать на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 21 августа /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что на Северном Кавказе необходимо развивать хоккей. Об этом он заявил в среду на встрече с участниками форума "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске.

"Северный Кавказ - это хоккейный регион по большому счету. Обещаю, что в ближайшее время мы сумеем создать условия для развития хоккея на Северном Кавказе. Это мужская игра, для которой нужен характер и сила", - сказал Фетисов.

Депутат отметил, что этот вид спорта должен вызвать интерес у жителей СКФО. "Мне кажется, здесь хоккей приживется. Это крутая история", - сказал он.

В свою очередь полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников после встречи с Фетисовым написал на своей официальной странице в Instagram, что на встрече обсудили перспективы развития спортивной инфраструктуры в СКФО, в том числе для занятий зимними видами спорта.

"Вячеслав Александрович уверен: Кавказ может дать стране выдающихся хоккеистов мирового уровня. Для этого необходимы ледовые арены и увлеченные идеей развития хоккея в нашем южном регионе тренеры. А этот вид спорта особо ценен тем, что учит командному духу, общему стремлению к достижению ярких результатов", - написал Матовников.

По его информации, за последние годы в округе сделано немало в части спорта. С января 2018 года в Ингушетии действует Хоккейная академия Фетисова, которая способствует развитию несиловых видов спорта на Кавказе. Ледовая арена есть в комплексе Южного федерального центра спортивной подготовки "Юг-спорт" в Кисловодске, где созданы условия для тренировок. Новый ледовый дворец недавно появился в Ставрополе.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.