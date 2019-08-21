РУСАДА и Удмуртия намерены подписать соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и правительство Республики Удмуртия намерены подписать соглашение о сотрудничестве и реализации совместных социальных и образовательных проектов. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

С 20 по 23 августа в столице Удмуртии Ижевске проходит первый научно-методический семинар для ответственных за антидопинговое обеспечение в Приволжском федеральном округе (ПФО). В работе семинара принимают участие представители 13 из 14 субъектов ПФО за исключением Кировской области.

"Этот семинар организован для представителей региональных органов исполнительной власти, ответственных за антидопинговое обеспечение, - сказала Пахноцкая. - Также у меня состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности министра спорта Удмуртии Денисом Парахиным и директором ЦСП [Центра спортивной подготовки] Удмуртии Александром Вдовиченко. Мы договорились о подписании соглашения и реализации совместных социальных и образовательных проектов, направленных на детей и родителей молодых спортсменов региона по программам "Ценности спорта и честная игра".

Участников мероприятия ждут практические семинары, посвященные ключевым аспектам организации деятельности по профилактике нарушений антидопинговых правил, а также подробный разбор ошибок первого дня. Лекторами выступят заместитель начальника отдела реализации образовательных программ РУСАДА Екатерина Сизикова и главный специалист отдела, ответственный за взаимодействие РУСАДА с субъектами Приволжского федерального округа, Валерия Конова, которые в 2018 году вошли в состав экспертов РУСАДА, занимающихся созданием и проведением программ повышения квалификации в области антидопинга для специалистов в физической культуре и спорте.

23 августа состоится экзамен, по итогам которого во все субъекты Приволжского федерального округа будут направлены индивидуальные рекомендации РУСАДА по организации деятельности, нацеленной на профилактику нарушений антидопинговых правил в регионе.

"Этот семинар имеет высокую значимость для подготовки региональных ответственных за антидопинговое обеспечение. Также крайне важно тесное взаимодействие регионов с национальной антидопинговой организацией для формирования полноценной системы профилактики нарушений антидопинговых правил", - заключила Пахноцкая.