FIVB еще не приняла решение о санкциях к тренеру российских волейболисток Бузато

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Решение о санкциях в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато за скандальный жест еще не принято. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB).

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что заседание по делу Бузато должно было пройти 20 августа.

"FIVB открыла дело в отношении Бузато, однако решение на данный момент не принято", - заявил собеседник агентства.

В начале августа FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на жест Бузато, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. После матча с командой Южной Кореи (3-2), состоявшегося 4 августа, появилась фотография, на которой специалист растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.