Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Атюшов подписал контракт с "Нефтехимиком"

ТАСС, 21 августа. Защитник Виталий Атюшов, становившийся чемпионом мира по хоккею в составе сборной России, заключил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Контракт с 40-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Ранее игрок находился в клубе на пробном контракте.

В течение карьеры Атюшов выступал за московские "Крылья Советов", пензенский "Дизелист", пермский "Молот-Прикамье", казанский "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев", подмосковный "Атлант", челябинский "Трактор" и хабаровский "Амур". В регулярных чемпионатах КХЛ Атюшов провел 528 матчей, в которых забросил 33 шайбы и сделал 132 результативные передачи. В плей-офф Атюшов сыграл 71 матч, забросил три шайбы и сделал 24 голевые передачи. В составе "Металлурга" Атюшов становился чемпионом России (2007), серебряным (2004) и бронзовым (2006, 2008) призером первенства страны.

В составе сборной России он стал победителем чемпионата мира в Швейцарии (2009), серебряным призером мирового первенства в Германии (2010) и бронзовым призером чемпионата мира в России (2007).