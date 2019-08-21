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Футбол в России

"Зенит" наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

КДК РФС рассмотрел дело о столкновении фанатов "Зенита" с сотрудниками ОМОН в перерыве матча с "Краснодаром"
Болельщики "Зенита" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Болельщики "Зенита"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" условно наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей после столкновения фанатов команды с сотрудниками ОМОН в перерыве игры с "Краснодаром". Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Встреча, прошедшая 3 августа в Санкт-Петербурге, завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях, полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. 14 августа КДК приостановил рассмотрение данного дела для получения дополнительных материалов. КДК предоставил журналистам записи видеокамер со стадиона, на которых записано видео стычки фанатов с сотрудниками ОМОН.

"Мы вынесли следующее решение: за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, оштрафовать "Зенит" на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия болельщиков "Зенит" должен заплатить 300 тыс. рублей и провести один матч без зрителей условно", - сказал Григорьянц.

После шести туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице с 14 очками, "Краснодар" идет третьим, имея в активе на одно очко меньше.

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