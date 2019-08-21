Яременко: перед волейболистками сборной России стоит задача играть в финале ЧЕ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Перед женской сборной России по волейболу поставлена задача попасть в финал чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Задачи утверждены - играть в финале и бороться за золотые медали, - сказал Яременко. - Тем более что чемпионат Европы наши девушки выигрывали неоднократно, и задачи всегда стояли самые высокие. По ходу сезона мы видели, что команда растет, создался боевой коллектив".

В турнире примут участие 24 команды, разделенные на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Россиянки выступят в группе D вместе со сборными Словакии, Германии, Белоруссии, Испании и Швейцарии. Матчи группы D пройдут в Братиславе.

Чемпионат Европы пройдет в четырех странах - Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября. Чемпионат Европы проходит раз в два года, на предыдущем турнире в 2017 году россиянки уступили турчанкам (0-3) в четвертьфинале. Всего на чемпионатах Европы женская сборная России шесть раз одерживала победу, еще трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербки.