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Футбол в России

КДК РФС дисквалифицировал Семака на два матча РПЛ, один из которых - условно

Тренер "Зенита" наказан за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и тренер клуба Анатолий Тимощук Вячеслав Евдоким/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и тренер клуба Анатолий Тимощук
© Вячеслав Евдоким/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера "Зенита" Сергея Семака на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых - условно, за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина после игры с грозненским "Ахматом". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Матч прошел в Санкт-Петербурге 17 августа и завершился со счетом 0:0. После финального свистка Семак активно беседовал с судейской бригадой на футбольном поле. Во время трансляции было слышно, как 43-летний специалист оскорбляет главного арбитра и его ассистентов.

"За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча РПЛ и оштрафовать на 100 тыс. рублей. В следующем матче будет реальное исполнение, потом один матч станет условным. Ему назначен испытательный срок, если такое поведение не повторится, то условный матч исчезнет", - сказал Григорьянц.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" идет десятым, имея в активе семь очков.

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