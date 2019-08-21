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Футбол в России

КДК оставил в силе красную карточку футболиста "Ахмата" Уциева в матче с "Зенитом"

Глава комитета Артур Григорьянц отметил, что защитник был удален заслуженно
Ризван Уциев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Ризван Уциев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять красную карточку защитника и капитана грозненского "Ахмата" Ризвана Уциева, которую он получил в матче шестого тура премьер-лиги против санкт-петербургского "Зенита". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Ранее "Ахмат" обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, показанную Уциеву. Матч прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0. На седьмой минуте встречи игрок хозяев Александр Ерохин выбегал один на один с вратарем "Ахмата" Виталием Гудиевым и упал перед штрафной площадью, позади него бежал Уциев, арбитр встречи Алексей Матюнин показал защитнику прямую красную карточку.

"Игрок был удален заслуженно. Он лишил соперника явной возможности забить гол", - сказал Григорьянц.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" занимает 11-е место с семью очками.

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