Шалимов: "Краснодару" в первом матче с "Олимпиакосом" нужно забить и не проиграть

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российскому футбольному клубу "Краснодар" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" нужно забить и не проиграть. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

Матч между "Краснодаром" и "Олимпиакосом" состоится в среду в греческом городе Пирей на стадионе "Караискакис". Начало игры - 22:00 мск.

"Соперник сложный, на этой стадии вообще тяжело рассчитывать, что он будет простым - шансы я расцениваю как 50 на 50, - сказал Шалимов. - После победы "Краснодара" над "Порту" я бы не называл фаворитом ни нашу команду, ни "Олимпиакос", противостояние будет серьезное и равное. "Краснодар" сыгрывается, в команде собраны качественные футболисты, у них есть опыт игры в еврокубках, а также опыт восстановления перед играми через три дня на четвертый. Все это идет в плюс нашей команде".

По мнению бывшего главного тренера "Краснодара", тот факт, что российская команда проведет первый матч на выезде, а ответный - 27 августа дома, является для нее плюсом. "Мое мнение, лучше проводить первый матч на выезде, - отметил он. - Сегодня достаточно многое будет зависеть от "Олимпиакоса", того, как он сыграет. "Краснодару" важно забить и не проиграть".

"Все будет зависеть от того, как будет складываться игра, кто забьет первый гол. Можно вспомнить ответный матч с "Порту", где "Краснодару" нужно было забивать первым. Он и забил один, потом второй - можно планировать одно, но счет игры меняет ее характер", - сказал Шалимов.

"Потери Ари и Мартыновича не станут серьезной проблемой"

Бывший главный тренер "Краснодара" отметил, что активная поддержка со стороны греческих болельщиков не должна сильно сказаться на игроках "Краснодара". "Это было бы уместно, если бы мы говорили, например, об "Арсенале" и его игроках, которые дебютировали в еврокубках (команда из Тулы во втором квалификационном раунде Лиги Европы дважды проиграла азербайджанскому "Нефтчи" и завершила еврокубковую кампанию - прим. ТАСС). "Краснодар" - не дебютант, команда каждый год играет в Лиге Европы, делает это достаточно удачно. Не думаю, что это станет проблемой - новички, которые пришли, играли в сильных чемпионатах, да и молодежь уже привыкла к играм на выезде", - добавил Шалимов.

По мнению Шалимова, отсутствие в заявке на игру травмированных нападающего Ари и защитника Александра Мартыновича не станет серьезной проблемой для российской команды.

"Ари заменит Иван Игнатьев, которого я даже больше вижу в стартовом составе, - сказал Шалимов. - Это, конечно, дело тренера, но я считаю, что это не потеря, а вот Мартынович - да. Но есть Йон Гудни Фьолусон, поэтому не думаю, что это серьезная проблема. Единственное - он поменяется местами c Урошем Спаичем и сыграет слева в центре защиты".

"Любой игрок - потеря, но тренерский штаб всегда держит это в голове. Понятно, что в такой команде как "Краснодар" есть замена. Не думаю, что это будет большая проблема", - резюмировал он.