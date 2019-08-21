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Летние олимпийские виды спорта

Глава Федерации скалолазания России: ЧМ в Москве займет достойное место в истории

Россия примет мировое первенство в 2021 году

ТАСС, 21 августа. Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что чемпионат мира в Москве займет достойное место в истории этого вида спорта. Его комментарий приводит пресс-служба федерации.

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В среду на церемонии закрытия чемпионата мира в японском Хатиодзи флаг соревнований был передан Бычкову. Следующий чемпионат мира пройдет в Москве в 2021 году.

"Торжественный момент передачи флага еще на один шаг приблизил нас к первому для России чемпионату мира по скалолазанию, - отметил Бычков. - Мы приложим все усилия, чтобы турнир был организован на самом высоком уровне, как и все международные соревнования, которые нам прежде доверяли. Уже сейчас мы ведем активную работу, изучаем опыт наших предшественников, интересен в этом плане был и чемпионат мира в Японии. Уверены, что российский турнир займет достойное место в истории мирового скалолазания".

На прошедшем чемпионате мира в Японии россияне завоевали одну медаль - в соревнованиях на скорость среди мужчин бронзовым призером стал Станислав Кокорин.

Москва была выбрана местом проведения следующего чемпионата мира 16 марта 2019 года на пленарной ассамблее Международной федерации скалолазания в Токио. Россия впервые примет мировое первенство в данном виде спорта.

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