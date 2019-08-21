Российские пятиборцы Фахрутдинова и Савкин перешли в сборную Узбекистана безвозмездно

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация современного пятиборья России не стала требовать компенсацию за переход Алисэ Фахрутдиновой и Александра Савкина в сборную Узбекистана. Об этом сообщил глава организации Вячеслав Аминов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба федерации.

Натурализация спортсменов произошла в рамках подписанного между Федерациями современного пятиборья России и Узбекистана меморандума о сотрудничестве. Отмечается, что спортсмены проводят учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске, где готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 2 по 8 августа в Будапеште.

"В Узбекистане недавно была воссоздана национальная федерация, пятиборье там только начало развиваться. Понятно, что за год, что остался до Олимпийских игр, спортсменов высокого уровня не подготовишь, поэтому федерация Узбекистана обратилась к нам за помощью. В итоге два наших спортсмена согласились поменять спортивное гражданство и теперь будут выступать за Узбекистан. Компенсации за это никакой не было", - сообщил Аминов.

"Результаты не позволяют этим спортсменам проходить в сборную России. С учетом того, что по спортивным меркам возраст уже приличный, шанса выступить на Олимпийских играх в составе нашей команды у них не было. Но теперь они могут осуществить свою мечту, выступая за сборную Узбекистана", - отметил глава федерации.

Фахрутдинова является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером чемпионата Европы в эстафете, а также двукратной чемпионкой России. Савкин стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в эстафете, а также является двукратным чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, пятикратным чемпионом России.