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Лига Европы

Зобнин: "Спартаку" будет непросто найти силы на матч с "Брагой" после игры с ЦСКА

"Спартак" сыграл с ЦСКА в понедельник, а в четверг встретится с "Брагой"
Роман Зобнин Сергей Бобылев/ТАСС
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Роман Зобнин
© Сергей Бобылев/ТАСС

БРАГА /Португалия/, 21 августа. /ТАСС/. Российскому клубу "Спартак" придется нелегко в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу против португальской "Браги" после игры с ЦСКА. Таким мнением на предматчевой пресс-конференции поделился в среду полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

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Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком" пройдет в Португалии в четверг, начало игры - 21:45 мск. В понедельник красно-белые одержали победу в домашнем матче шестого тура чемпионата России над ЦСКА со счетом 2:1.

"Мы уже привыкли так часто играть, мы это делаем с начала августа, - сказал Зобнин. - Постараемся найти внутренние силы на игру с "Брагой", хотя после матча с ЦСКА это будет непросто. Подняла ли победа над армейцами нам настроение? Каждая победа, а не только выигрыш у ЦСКА, улучшает настроение".

"Все футболисты "Спартака" находится в хорошем физическом состоянии перед игрой с "Брагой", - отметил 25-летний полузащитник, добавив, что планирует встретиться с бывшим нападающим "Спартака" Зе Луишем, который нынешним летом перешел в португальский "Порту".

Ответная встреча пройдет в Москве на "Открытие-Арене" 29 августа, начало - 20:15 мск.

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