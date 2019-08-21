В Ингушетии разработают новую концепцию развития спорта

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил разработать новую концепцию развития спорта в республике по итогам внеплановых проверок спортивных объектов региона, сообщила его пресс-служба.

"Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по итогам внезапных проверок спортивных объектов в республике назвал неудовлетворительной работу Министерства спорта Республики Ингушетия и объявил о необходимости разработки новой концепции развития спорта в регионе. Профильным ведомствам поручено провести полную инвентаризацию и ревизию спортивных учреждений, а также предоставить финансовую документацию по объектам с информацией о состоянии бюджета и задолженностях", - говорится в сообщении.

Калиматов посетил, в частности, детско-юношескую спортивную школу "Ангушт", физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Верхние Ачалуки и Сагопши, а также спортивную школу им. Тумгоева. По итогам выезда он провел совещание в правительстве.

"Предоставьте мне справку по состоянию учреждений, бюджету и долговым обязательствам, если таковые у вас имеются. Я хочу знать, что было предпринято за последние годы для улучшения условий для детей и молодежи, которые посещают физкультурно-оздоровительные комплексы, насколько востребовано учреждение, и что еще необходимо сделать", - сказал врио главы республики.