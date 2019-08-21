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Бокс

Головкин проведет бой за титул чемпиона мира IBF против Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке

Бой пройдет на арене "Мэдисон сквер гарден"
Геннадий Головкин (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Геннадий Головкин (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин 5 октября проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в средней весовой категории (до 72,6 кг) против украинца Сергея Деревянченко. Об этом Головкин сообщил в Twitter.

Сообщается, что поединок между 37-летним спортсменом из Казахстана и 33-летним украинцем пройдет в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон сквер гарден".

"5 октября будет хороший бой, - написал Головкин. - Каждый раз, когда выхожу на ринг, стараюсь подарить болельщикам тот бой, то зрелище, которое они заслуживают. Увидимся в Нью-Йорке".

Титул чемпиона мира IBF стал вакантным после того как мексиканец Сауль Альварес отказался от поединка против обязательного претендента Деревянченко. Всего за карьеру украинец одержал 13 побед (десять нокаутом) и потерпел одно поражение. Для Деревянченко это будет вторая попытка завоевать титул IBF - в октябре прошлого года он проиграл американцу Дэниелю Джейкобсу решением судей.

В сентябре 2018 года Головкин проиграл и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне этого года он победил в рейтинговом поединке канадца Стива Роллза нокаутом в четвертом раунде. В послужном списке казахстанца 39 побед (35 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья. 7 июня 2018 года IBF лишила казахстанца титула за отказ встретиться с первым номером рейтинга Деревянченко.

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