Головкин проведет бой за титул чемпиона мира IBF против Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке

ТАСС, 21 августа. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин 5 октября проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в средней весовой категории (до 72,6 кг) против украинца Сергея Деревянченко. Об этом Головкин сообщил в Twitter.

Сообщается, что поединок между 37-летним спортсменом из Казахстана и 33-летним украинцем пройдет в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон сквер гарден".

"5 октября будет хороший бой, - написал Головкин. - Каждый раз, когда выхожу на ринг, стараюсь подарить болельщикам тот бой, то зрелище, которое они заслуживают. Увидимся в Нью-Йорке".