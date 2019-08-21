Головкин проведет бой за титул чемпиона мира IBF против Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке

ТАСС, 21 августа. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин 5 октября проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в средней весовой категории (до 72,6 кг) против украинца Сергея Деревянченко. Об этом Головкин сообщил в Twitter.
Сообщается, что поединок между 37-летним спортсменом из Казахстана и 33-летним украинцем пройдет в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон сквер гарден".
"5 октября будет хороший бой, - написал Головкин. - Каждый раз, когда выхожу на ринг, стараюсь подарить болельщикам тот бой, то зрелище, которое они заслуживают. Увидимся в Нью-Йорке".
On October 5th it’s going to be a good fight. Every time I enter the ring, I try to give my fans the fight they want to see, the show they deserve. We will bring Big Drama Show back to the ring of @TheGarden & @DAZN_USA. See you in New York. pic.twitter.com/7F2r0eYvjk— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) 21 августа 2019 г.
Титул чемпиона мира IBF стал вакантным после того как мексиканец Сауль Альварес отказался от поединка против обязательного претендента Деревянченко. Всего за карьеру украинец одержал 13 побед (десять нокаутом) и потерпел одно поражение. Для Деревянченко это будет вторая попытка завоевать титул IBF - в октябре прошлого года он проиграл американцу Дэниелю Джейкобсу решением судей.
В сентябре 2018 года Головкин проиграл и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне этого года он победил в рейтинговом поединке канадца Стива Роллза нокаутом в четвертом раунде. В послужном списке казахстанца 39 побед (35 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья. 7 июня 2018 года IBF лишила казахстанца титула за отказ встретиться с первым номером рейтинга Деревянченко.