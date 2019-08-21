Главный тренер "Спартака" Кононов назвал эмоциями слова тренера "Зенита" в адрес арбитров

БРАГА /Португалия/, 21 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов считает, что слова главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака в адрес судейской бригады Алексея Матюнина были сказаны на эмоциях, но каждый должен самостоятельно справляться с ними. Такое мнение специалист высказал на предматчевой пресс-конференции накануне первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги".

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Ранее в среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Семака на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых - условно, за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Матюнина после игры с грозненским "Ахматом" (0:0).

"В любом случае, все говорится до игры футболистам, между таймами можно что-то сказать ребятам. Это были эмоции, каждый с ними справляется самостоятельно", - сказал Кононов.

"Спартак" должен бороться в каждом матче за победу

Главный тренер красно-белых также отметил, что команда должна быть единым коллективом. "У нас хорошая команда и отличные футболисты, все хотят побеждать и играть в современный футбол, не имеет значения позиционный футбол или быстрые атаки. Мы должны быть едиными и бороться в каждом матче за победу. Что касается тактики - оставим это внутри команды".

Также Кононов рассказал о том, что он пожелал бывшему форварду "Спартака" Зе Луишу перед уходом в португальский "Порту": "Перед отъездом я пожелал ему стать ему лучшим бомбардиром Португалии и двигаться в своей карьере".

Первый матч между "Спартаком" и "Брагой" пройдет в Португалии 22 августа, начало игры - 21:45 мск. Ответная встреча пройдет в Москве на "Открытие-Арене" 29 августа, начало - 20:15 мск.