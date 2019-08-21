Директор "Автомобилиста": Дацюк, скорее всего, пропустит старт регулярного сезона КХЛ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк с большой долей вероятности не выйдет на лед в стартовых матчах нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как продолжает восстановление после плановой операции. Об этом ТАСС в среду сообщил директор "Автомобилиста" Максим Рябков.

Точные сроки восстановления 41-летнего форварда неизвестны.

"Да, скорее всего, пропустит, это плановые сроки, о которых известно с мая", - сказал Рябков.

Дацюк перешел в "Автомобилист" в июне нынешнего года, до этого он играл за санкт-петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт".

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября. "Автомобилист" проведет свой первый матч в турнире днем позже, соперником екатеринбургского клуба будет череповецкая "Северсталь".