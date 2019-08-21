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Сборные по футболу

Футболисты юношеской сборной России проиграли команде Сербии в матче Мемориала Иванова

Мемориал Валентина Иванова стартовал в Москве на "Арене-Чертаново"

ТАСС, 21 августа. Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 16 лет проиграла команде Сербии со счетом 2:3 в первом матче Мемориала Валентина Иванова "Звездный путь". Встреча прошла в Москве на "Арене-Чертаново".

В составе россиян голы забили Андрей Найченко (35-я минута) и Михаил Гайнов (51). У сербов отличились Михайло Петкович (22, с пенальти), Марко Лазетич (29) и Ваня Влахович (74). Российскую команду на игру с капитанской повязкой вывел Сергей Пиняев, который играет в системе клуба "Чертаново".

В турнире также принимают участие сборные Турции и Узбекистана. В очном матче сильнее оказались турецкие футболисты (3:2).

В пятницу пройдут матчи второго тура, россияне сыграют с командой Турции. В воскресенье состоится заключительный тур, сборная России встретится с командой Узбекистана.

Турнир проходит в шестой раз в истории. Футболисты играют два тайма по 40 минут. В 2018 году российская команда заняла второе место, набрав шесть очков и уступив сербской команде (семь очков).

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