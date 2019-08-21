СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Первый открытый Крымский марафон пройдет в Евпатории в октябре 2020 года, в нем ожидается участие не менее 2 тыс. любителей бега со всей страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского министерства спорта по итогам совещания рабочей группы о проведении масштабного всероссийского праздника бега.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение крымским властям начиная со следующего года начать проводить ежегодный Крымский марафон. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ранее о дате и месте проведения марафона не сообщалось.

"Первый открытый Крымский марафон пройдет в Евпатории в октябре 2020 года. В ходе совещания были рассмотрен предложенный маршрут марафона по санаторно-курортной части Евпатории. Было решено его доработать так, чтобы спортсмены преодолели максимум два круга. Было отмечено, что на старт выйдут минимум 2 тыс. любителей бега со всей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании приняли участие замминистра спорта России Марина Томилова, первый замминистра спорта Крыма Сергей Гниздыло, представители департамента Всероссийского физкультурноспортивного общества "Трудовые резервы", национального бегового движения и других.

Тест дистанции марафона пройдет 22 сентября в рамках ежегодного всероссийского дня бега "Кросс нации".