Хет-трик Дядюна помог "Химкам" разгромить "Авангард" в 1/32 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 21 августа. Нападающий "Химок" Владимир Дядюн сделал хет-трик, который помог подмосковному клубу разгромить курский "Авангард" со счетом 4:1 в домашнем матче 1/32 финала Олимп - Кубка России по футболу. Матч состоялся на "Арене-Химки".

31-летний Дядюн отличился на 3-й, 7-й и 74-й минутах, еще один мяч забил Богдан Мишуков (16), в составе "Авангарда" отличился Михаил Земсков (15). В предыдущий раз Дядюн делал хет-трик в составе нальчикского "Спартака" в гостевом матче чемпионата России 2010 года против московского "Динамо" на "Арене-Химки" (3:0). В текущем сезоне первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дядюн в матче второго тура против "Авангарда" сделал дубль (3:0). "Авангард" уступил "Тосно" (Ленинградская область) в финале Кубка России в 2018 году со счетом 1:2.

Встречи "Тюмень" - "Енисей" (Красноярск), "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "СКА-Хабаровск" и "Иртыш" (Омск) - "Томь" (Томск) состоятся 3 сентября.

На стадии 1/16 финала к выигравшим командам присоединятся клубы, выступающие в Российской премьер-лиге. Матчи состоятся 25 и 26 сентября. Клубы из РПЛ проведут встречи в гостях.

Другие матчи игрового дня:

"Алания" (Владикавказ) - "Ротор" (Волгоград) - 2:1;

"Арарат" (Москва) - "Нижний Новгород" - 0:3;

"Акрон" (Тольятти) - "Мордовия" (Саранск) - 1:1 (3:5 по пен.);

"Велес" (Москва) - "Торпедо" (Москва) - 3:3 (5:6 по пен.);

"Черноморец" (Новороссийск) - "Армавир" - 3:0;

"Интер" (Черкесск) - "Чайка" (Ростовская область) - 2:5;

КАМАЗ (Набережные Челны) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0;

"Ленинградец" (Ленинградская область) - "Балтика" (Калининград) - 1:2;

"Салют-Белгород" - "Факел" (Воронеж) - 1:3;

"Рязань" - "Чертаново" (Москва) - 1:4;

"Шинник" (Ярославль) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:0.