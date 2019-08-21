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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России не смогла выйти в плей-офф ЧЕ по хоккею на траве

Россиянки сыграют в турнире за право остаться в элитном дивизионе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею на траве уступила команде Нидерландов в третьем матче группового этапа чемпионата Европы. Турнир проходит в бельгийском Антверпене.

Встреча завершилась со счетом 14:0 в пользу голландок. В первом туре россиянки уступили сборной Испании (0:1), во втором - хозяйкам турнира (1:4). Российская команда заняла последнее место в группе и сыграет в турнире за 5-8-е места. Команды, занявшие седьмое и восьмое места, покинут элитный дивизион.

Победитель европейского чемпионата квалифицируется на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Всего в Играх примут участие 12 сборных, на данный момент участие в турнире обеспечили себе сборные Аргентины и ЮАР, а также японки как хозяйки турнира.

Сборная России ни разу не завоевывала медали континентального первенства, один раз серебряным и дважды бронзовым призером соревнований становилась сборная СССР. Чаще всех на чемпионате Европы побеждали голландки (9 раз), также на их счету две серебряные и одна бронзовые медали.

Чемпионат Европы в Антверпене завершится 25 августа.

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