{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россияне завершили выступление на чемпионате мира по бадминтону

Спортсмены из России не смогли преодолеть второй круг соревнований

ТАСС, 21 августа. /ТАСС/. Россияне Виталий Дуркин и Николай Укк уступили паре из Тайваня Ляо Минь Чунь / Су Чин Хэн (13-я сеяная) в матче второго круга чемпионата мира по бадминтону. Дуркин и Укк стали последними россиянами, завершившими борьбу в швейцарском Базеле.

Дуркин и Укк уступили со счетом 15:21, 11:21. В женской части соревнований Екатерина Болотова и Алина Давлетова уступили японкам Юки Фукусима / Саяка Хирота (2) в поединке второго круга со счетом 7:21, 13:21.

Ранее в среду во втором раунде чемпионата мира проиграли российские пары Давлетова / Родион Алимов (смешанный разряд), Ольга Морозова / Анастасия Акчурина (парный разряд), Артем Серпионов / Владимир Никулов и Иван Созонов / Владимир Иванов (парный разряд). Во вторник Евгения Косецкая проиграла во встрече второго круга (одиночный разряд), в поединке первого круга уступили Евгений Дремин / Евгения Димова (смешанный разряд). В понедельник во встречах первого круга уступили Владимир Мальков и Сергей Сирант (одиночный разряд).

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальмё (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Женская сборная России не смогла выйти в плей-офф ЧЕ по хоккею на траве
Россиянки сыграют в турнире за право остаться в элитном дивизионе
Читать полностью