Россияне завершили выступление на чемпионате мира по бадминтону

ТАСС, 21 августа. /ТАСС/. Россияне Виталий Дуркин и Николай Укк уступили паре из Тайваня Ляо Минь Чунь / Су Чин Хэн (13-я сеяная) в матче второго круга чемпионата мира по бадминтону. Дуркин и Укк стали последними россиянами, завершившими борьбу в швейцарском Базеле.

Дуркин и Укк уступили со счетом 15:21, 11:21. В женской части соревнований Екатерина Болотова и Алина Давлетова уступили японкам Юки Фукусима / Саяка Хирота (2) в поединке второго круга со счетом 7:21, 13:21.

Ранее в среду во втором раунде чемпионата мира проиграли российские пары Давлетова / Родион Алимов (смешанный разряд), Ольга Морозова / Анастасия Акчурина (парный разряд), Артем Серпионов / Владимир Никулов и Иван Созонов / Владимир Иванов (парный разряд). Во вторник Евгения Косецкая проиграла во встрече второго круга (одиночный разряд), в поединке первого круга уступили Евгений Дремин / Евгения Димова (смешанный разряд). В понедельник во встречах первого круга уступили Владимир Мальков и Сергей Сирант (одиночный разряд).

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальмё (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.