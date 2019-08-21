Двукратный обладатель Кубка Стэнли Герин стал генеральным менеджером "Миннесоты"

ТАСС, 21 августа. Бывший хоккеист американец Билл Герин стал генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали соглашения с 48-летним специалистом на разглашаются.

"Я очень рад объявить, что мы наняли Герина, четырехкратного победителя Кубка Стэнли, в качестве генерального менеджера "Миннесоты", - сказал владелец команды Крейг Лейпольд.

Герин дважды становился обладателем Кубка Стэнли в качестве хоккеиста в составе "Нью-Джерси" (1995) и "Питтсбурга" (2009), также на его счету две победы в плей-офф НХЛ в роли генерального менеджера питтсбургского клуба (2016, 2017). Герин четыре раза принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ.

Герин был выбран "Нью-Джерси" в 1989 году под пятым номером драфта. Он также выступал за "Эдмонтон", "Бостон", "Даллас", "Сент-Луис", "Сан-Хосе", "Нью-Йорк Айлендерс". Всего на его счету 1263 матча в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 856 очков (429 голов + 427 результативных передач), в плей-офф он провел 140 игр и набрал 74 очка (39+35). На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Герин стал серебряным призером.