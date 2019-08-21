"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

ПИРЕЙ /Греция/, 21 августа. /ТАСС/. Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" обыграл российский "Краснодар" со счетом 4:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на арене "Караискакис" в город Пирей.

Голы забили Мигель Анхель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89).

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.