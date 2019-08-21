Россия не смогла оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

В среду "Краснодар" проиграл в гостях "Олимпиакосу" со счетом 0:4, ранее подопечные Сергея Матвеева обыграли в третьем квалификационном раунде португальский "Порту" (0:1, 3:2). Также "Спартак" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы после победы над швейцарским "Туном" в двухматчевом противостоянии (3:2, 2:1), красно-белые встретятся с португальской "Брагой", которая обыграла по сумме двух встреч датский "Брондбю" (4:2, 3:1). Также Португалию в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы будет представлять "Витория", которая оказалась сильнее латвийского "Вентспилса" (3:0, 6:0). 1 августа выступление на международной арене завершил тульский "Арсенал", который по сумме двух матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3).

ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Португалия не смогла приблизиться к занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между греческим "Олимпиакосом" и российским "Краснодаром". Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 41,349 балла.

Отставание Португалии от России теперь составляет шесть зачетных очков. Даже если "Спартак" не сможет пройти в групповую стадию Лиги Европы, проиграв два матча раунда плей-офф квалификации, "Краснодар" уступит в ответной встрече "Олимпиакосу", а "Брага" и "Витория" одержат по две победы, Россия по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а Португалию - лиссабонская "Бенфика". В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА, португальские "Порту" и "Спортинг".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.