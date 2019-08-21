Тихонов: "Краснодар" перестал атаковать после вынужденной замены в игре с "Олимпиакосом"

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российский клуб "Краснодар" перестал действовать в атаке в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" после вынужденной замены полузащитника Реми Кабелла. Таким мнением с ТАСС поделился бывший тренер краснодарского клуба Андрей Тихонов.

В среду "Краснодар" крупно уступил "Олимпиакосу" в гостях со счетом 0:4. На 25-й минуте Кабелла был вынужден покинуть поле из-за полученного повреждения, вместо него вышел Кристоффер Олсон.

"Ранняя замена негативно повлияла на футболистов "Краснодара", - сказал Тихонов. - Кабелла является одним из определяющих футболистов в атакующих действиях команды, и когда появился Олссон, то сразу почувствовалась разница - швед не подошел под сегодняшний рисунок игры. "Краснодар" перестал атаковать".

Тихонов отметил высокий класс футболистов "Олимпиакоса". "Я не понимаю, почему "Краснодар" после 0:1 побежал всей командой атаковать. Это же не 0:4, можно действовать спокойно, а у "Краснодара" крайние защитники побежали в атаку, и из-за этого случались обрезы. Ну и высокое исполнительское мастерство игроков "Олимпиакоса" сыграло свою роль", - отметил бывший тренер "Краснодара".

В стартовом составе "Краснодара" на поле вышли нападающие Юнес Намли и Маркус Берг, во втором тайме их заменили Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев соответственно.

"Меня удивило, почему Сулейманов не вышел на поле [в основе], но это решение главного тренера. Он забивает, выходит в основном составе. Если Берг - футболист высокого уровня, то он должен это доказывать, но я не вижу этого. Он пока не оправдывает надежды", - добавил Тихонов.

Шансов на победу мало

Специалист оценил шансы "Краснодара" на победу в данном противостоянии. "Все бывает в футболе, может, "Олимпиакос" две красные карточки получит за первые 10 минут, а так будет очень тяжело. Шансов немного", - заключил Тихонов.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.