Мартынович: "Краснодар" во втором тайме матча с "Олимпиакосом" увлекся атакой

"Очень неудачная игра с нашей стороны - ничего особо не создали впереди, - сказал Мартынович. - На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперед, слишком увлеклись атакой. Пропустили быструю контратаку - 0:2 и все, потеряли контроль над игрой, и дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов - не знаю, что сказать".

"Краснодар" в среду на выезде проиграл "Олимпиакосу" со счетом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, пропустив три мяча в последние 15 минут встречи.

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты российского клуба "Краснодар" во втором тайме первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" допустили ошибку, пойдя в атаку большими силами. Такое мнение ТАСС высказал капитан краснодарцев Александр Мартынович, который пропускал встречу в Пирее из-за травмы.

"В любом случае у нас будет ответная игра, полный стадион, все билеты проданы, - отметил капитан "Краснодара". - Надо выходить и играть для болельщиков, показать хороший футбол. Чтобы те, кто купили билеты, переживали за команду и всегда оставались с нами. Понятно, что в ответной игре будет тяжело вернуться, шансов практически нет, но надо сыграть для болельщиков".

В случае поражения от "Олимпиакоса" в двухматчевом противостоянии "Краснодар" сыграет на групповом этапе Лиги Европы. По мнению Мартыновича, любые матчи на международном уровне стоит считать плюсом.

"Лига Европы - это хорошо, международные игры и болельщикам интересны, и нам, - добавил он. - Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились. Опять же, перед началом встречи вряд ли кто-то мог подумать, что с таким счетом закончится матч. Тяжело говорить что-то по этому поводу".

"Краснодар" потерял нити игры после травмы Кабелла

Защитник "Краснодара" отметил, что на игре команды сказалась вынужденная замена в первом тайме. На 25-й минуте встречи вместо полузащитника Реми Кабелла на поле вышел Кристоффер Олссон.

"Вроде мы начали неплохо, а Реми - тот футболист, который может придержать мяч и отдать передачу. После того момента, когда он вылетел, мы потеряли нити игры, мало что стало получаться. Какая у него травма, станет понятно по приезде в Краснодар - будет обследование и тогда уже точно скажут", - сказал Мартынович.

"У меня такая же ситуация. Команда вернется, я тоже пройду обследование. После этого будет понятно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, сможет ли принять участие в ответной игре против "Олимпиакоса", которая состоится в Краснодаре 27 августа.