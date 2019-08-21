Ари уверен, что "Краснодар" имеет шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоялся в среду в Греции и завершился со счетом 4:0 в пользу "Олимпиакоса". Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа. Ари не смог принять участия в матче в Пирее из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил за несколько дней до встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" (1:0).

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий российского клуба "Краснодара" Ари уверен, что команда может выйти в групповой этап Лиги чемпионов после крупного поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации против греческого "Олимпиакоса". Такое мнение он высказал ТАСС.

"Олимпиакос" - это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно, - сказал Ари. - Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У "Краснодара" сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому".

Для выхода в группой раунд "Краснодару" надо победить в ответной игре с большей разницей. При победе со счетом 4:0 будет назначено дополнительное время.

Ари поделился ожиданиями от ответной игры. "Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол - тут все возможно. Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ, никто не верил в испанцев", - заключил 33-летний нападающий.

Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.