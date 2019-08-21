Тренер "Олимпиакоса" считает, что исход противостояния с ФК "Краснодар" еще не решен

В среду "Краснодар" в гостях проиграл "Олимпиакосу" со счетом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в группой раунд "Краснодару" надо победить в ответной игре с большей разницей. При победе со счетом 4:0 будет назначено дополнительное время.

ПИРЕЙ /Греция/, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш заявил, что футболисты команды выйдут на ответную встречу раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Краснодаром", держа в голове счет 0:0. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В футболе возможно все. Сегодня мы играли очень хорошо, но ничего не закончилось. За эти годы мы многое повидали. Мы подойдем к матчу в России так, как если бы была ничья 0:0", - сказал Мартинш.

Также 49-летний специалист прокомментировал игру Лазара Ранджеловича, который оформил дубль за семь минут: "Мы рады видеть как он преуспевает. Ему еще многому предстоит научиться, но он очень талантлив и максимально использует свои возможности".

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.