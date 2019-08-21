Намли: футболисты "Краснодара" могли сыграть лучше с "Олимпиакосом" в матче отбора ЛЧ

ПИРЕЙ /Греция/, 22 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Краснодар" могли лучше проявить себя в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Об этом полузащитник российской команды Юнес Намли заявил после матча.

В среду "Краснодар" на выезде разгромно уступил "Олимпиакосу" со счетом 0:4.

"Мы очень расстроены. Могли сыграть лучше и показать больше, но сегодня у нас ничего не получилось. Да, отставание велико, но в ответной игре хочется выйти ради болельщиков и продемонстрировать, на что мы способны", - сказал Намли.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы. "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков после шести матчей. В седьмом туре команда на домашнем поле сыграет с московским "Локомотивом", который идет вторым.