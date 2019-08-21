Непомнящий одержал первую победу на шахматном супертурнире в Сент-Луисе

ТАСС, 22 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми одержал победу над американцем Хикару Накамурой в пятом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $325 тыс.). Турнир проходит в Сент-Луисе (США).

Непомнящий впервые выиграл на турнире. Дин Лижэнь (Китай) белыми оказался сильнее Аниша Гири (Нидерланды). Партии Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Вишванатан Ананд (Индия), Уэсли Со (США) - Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия) - Магнус Карлсен (Норвегия) и Левон Аронян (Армения) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) завершились вничью.

После пяти туров лидируют Дин Лижэнь, Ананд и Каруана (по три очка). Непомнящий, Вашье-Лаграв, Мамедьяров, Со, Карякин и Карлсен набрали по 2,5 очка. Аронян, Накамура и Гири записали себе в актив по два очка. В шестом туре Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем, Карякин встретится с Ароняном.

Турнир проходит в один круг. Шестой тур состоится в ночь на субботу, так как 22 августа у шахматистов будет выходной. Контроль времени - классический, спортсмены имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тысяч.

Соревнования завершатся 29 августа.