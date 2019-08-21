Футболисту "Краснодара" Бергу стыдно за игру команды в матче отбора ЛЧ с "Олимпиакосом"

ПИРЕЙ /Греция/, 22 августа, /ТАСС/. Шведский нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Маркус Берг расстроен после поражения во встрече квалификации Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом" и испытывает стыд за игру команды. Об этом форвард заявил после матча журналистам.

В среду "Краснодар" в гостях уступил "Олимпиакосу" со счетом 0:4 в первой игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в групповой этап "Краснодару" необходимо победить в ответной встрече с большей разницей. При счете 4:0 будет назначено дополнительное время.

"Трудно передать словами, что я чувствую. Конечно, мне стыдно за нашу игру. Это не наш уровень, мы можем играть лучше, но я не понимаю, что с нами произошло. К 75-й минуте проигрывали 0:1, а за оставшееся время пропустили три мяча", - сказал Берг.

"Мы во всех аспектах действовали плохо, - добавил нападающий. - У нас не было хорошей игры в пас, не держался мяч, мы не создавали моменты. Сегодня каждый должен был сыграть лучше".

Берг также отметил, что "Краснодар" еще не до конца потерял шансы на выход в групповой раунд Лиги чемпионов. "Да, мы совершили много ошибок сегодня, но у нас есть еще один матч. В футболе все возможно", - подчеркнул швед.

Ответная игра пройдет 27 августа в Краснодаре.