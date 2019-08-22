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Футбол во Франции

Бывший футболист "Кубани", "Анжи" и "Крыльев Советов" Рабиу подписал контракт с "Парижем"

Соглашение рассчитано на один сезон
Мохаммед Рабиу (в центре) Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Мохаммед Рабиу (в центре)
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу, выступавшие за российские клубы "Кубань" (Краснодар), "Анжи" (Махачкала) и "Крылья Советов" (Самара), подписал соглашение с клубом второго французского дивизиона "Париж". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон. Полузащитник будет выступать под 13-м номером.

Рабиу перешел в "Крылья Советов" в феврале и покинул клуб в июле 2019 года. За команду он сыграл 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. До этого футболист выступал за краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи" и французский "Эвиан". В составе "Кубани" он провел 57 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи, а за "Анжи" - 12 игр, не отметившись результативными действиями.

В составе сборной Ганы он сыграл 31 матч, в том числе три встречи на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2009 году он стал победителем молодежного мирового первенства.

В текущем сезоне "Париж" провел четыре встречи во втором дивизионе, в которых набрал одно очко и занимает 18-е место. В прошлом розыгрыше клуб занял четвертое место в чемпионате и уступил "Лансу" в четвертьфинале турнира за путевку в высший дивизион первенства Франции со счетом 1:2.

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