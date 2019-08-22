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Летние олимпийские виды спорта

Федерация гребного спорта России начала поиск нового главного тренера

Специалист будет выбран на конкурсной основе с 25 по 26 сентября

ТАСС, 22 августа. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной Николая Спинева, освободил его от занимаемой должности и объявил о начале поиска нового наставника национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт ФГСР.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Павел Мельников. Нового наставника сборной России выберут на основе конкурса, который состоится 25 и 26 сентября. В должность специалист вступит с 1 октября.

Спинев является олимпийским чемпионом 2004 года в составе четверки парной. Главным тренером сборной России он работал с ноября 2016 года.

Мировое первенство по академической гребле начнется 25 августа в австрийском городе Оттенсхайм и продлится до 1 сентября.

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