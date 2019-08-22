Глава МПК: российские паралимпийцы выступят на Играх 2020 года в Токио

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Препятствий для выступления сборной России на Паралимпийских играх 2020 года в Токио не существует. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

В феврале МПК условно восстановил права Паралимпийского комитета России (ПКР), что открыло сборной страны дорогу на международные соревнования. Еще в течение трех лет российские паралимпийцы должны будут находиться под особым контролем со стороны антидопинговых служб, что является ключевым условием восстановления прав национальной организации.

"Россия будет выступать в Токио. Участие команды имеет большое значение не только для вашей страны, но и для всего паралимпийского движения. Да, у нас были трудности, Паралимпийский комитет России находился в особом статусе, но напряженная совместная работа в конечном итоге позволила зимой принять решение об условном снятии дисквалификации", - сказал Парсонс.

"Сейчас Паралимпийский комитет России реализует передовую, эффективную антидопинговую политику", - подчеркнул глава МПК.

В 2016 году ПКР был лишен своих прав на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане россияне выступали в нейтральном статусе.