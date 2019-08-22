МПК получил данные WADA для открытия допинговых дел в отношении российских паралимпийцев

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию по итогам проверки базы данных московской лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении российских спортсменов. Об этом в интервью ТАСС заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

WADA по итогам проверки базы данных московской лаборатории прогнозирует открытие порядка 300 допинговых дел в отношении российских спортсменов, выступавших в период с 2012 по 2015 год. В настоящее время оно направляет обработанную информацию в международные федерации, которые на основе полученных данных начинают допинговые разбирательства. Международная федерация тяжелой атлетики уже временно отстранила 12 россиян от участия в соревнованиях на основе данных и допинг-проб из московской лаборатории.

"Да, мы получили информацию от WADA, но на сегодняшний день я ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку информация все еще поступает. Мы находимся только на ранней стадии этого процесса", - сказал Парсонс, отказавшись уточнить, сколько российских паралимпийцев могут попасть под подозрение.

Вместе с тем эти дела не помешают российской сборной выступить на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. В феврале МПК условно восстановил права Паралимпийского комитета России (ПКР), что открыло сборной страны дорогу на международные соревнования. В течение следующих трех лет российские паралимпийцы должны будут находиться под особым контролем со стороны антидопинговых служб, что является ключевым условием восстановления прав национальной организации.

В 2016 году ПКР был лишен своих прав на основе выводов расследования комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане они выступали в нейтральном статусе.