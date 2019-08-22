Президент Международного паралимпийского комитета посетит Россию до старта Игр 2020 года

В феврале МПК условно восстановил права Паралимпийского комитета России, что открыло сборной страны дорогу на международные соревнования. В течение следующих трех лет российские паралимпийцы должны будут находиться под особым контролем со стороны антидопинговых служб, что является ключевым условием восстановления прав национальной организации.

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс намерен посетить Россию до старта Игр 2020 года в Токио. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Хорошо, что Россия вернулась. В Токио мы ждем очень сильную команду, сейчас у вас есть новое поколение сильных спортсменов, и мы с интересом будем следить за их выступлением", - сказал Парсонс, который были избран главой МПК в сентябре 2017 года.

"Я тесно общаюсь со своими коллегами из Паралимпийского комитета России. До начала Игр в Токио я планирую приехать в вашу страну, это станет знаком того, что Россия вернулась", - добавил он.

Старт Паралимпиаде в Токио будет дан 25 августа 2020 года.

В 2016 году ПКР был лишен своих прав на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане они выступали в нейтральном статусе.