Тренер сборной России по академической гребле Спинев будет работать с командой на ЧМ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев продолжит работу с командой во время чемпионата мира, его контракт истекает 30 сентября. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Ранее стало известно, что президиум ФГСР признал неудовлетворительной работу Спинева и объявил о начале поиска нового тренера национальной команды. Его выберут на основе конкурса, который состоится 25 и 26 сентября. В должность специалист вступит с 1 октября.

"У нас двоякая ситуация, есть решение президиума, главному тренеру высказано недоверие. Но главный тренер - это работник центра спортивной подготовки Министерства спорта, поэтому на данный момент он продолжает исполнять свои обязанности, договор с ним заканчивается 30 сентября. По решению президиума мы объявили конкурс, решили попытаться найти другую кандидатуру, которая, возможно, дальше будет трудиться с командой", - сообщил Свирин.

"До 30 сентября Николай Спинев остается с командой, на данный момент он уже на чемпионате мира, где с 25 августа они выходят на старты, чтобы бороться за медали и лицензии на Олимпийские игры. Понятно, что такая ситуация не скажется положительно на команде. Но надеемся, что это наша основная сборная, основной старт, все спортсмены взрослые и опытные. Работа ведется в штатном режиме и, надеюсь, что на результаты команды это не повлияет", - отметил глава ФГСР.

Чемпионат мира по академической гребле начнется 25 августа в австрийском городе Оттенсхайм и продлится до 1 сентября.