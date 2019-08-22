{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по академической гребле Спинев будет работать с командой на ЧМ

Турнир пройдет в Австрии и начнется 25 августа
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев продолжит работу с командой во время чемпионата мира, его контракт истекает 30 сентября. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

На эту тему
Федерация: иностранцы остались довольны организацией ЧЕ по гребле на "драконах" в Москве

Ранее стало известно, что президиум ФГСР признал неудовлетворительной работу Спинева и объявил о начале поиска нового тренера национальной команды. Его выберут на основе конкурса, который состоится 25 и 26 сентября. В должность специалист вступит с 1 октября.

"У нас двоякая ситуация, есть решение президиума, главному тренеру высказано недоверие. Но главный тренер - это работник центра спортивной подготовки Министерства спорта, поэтому на данный момент он продолжает исполнять свои обязанности, договор с ним заканчивается 30 сентября. По решению президиума мы объявили конкурс, решили попытаться найти другую кандидатуру, которая, возможно, дальше будет трудиться с командой", - сообщил Свирин.

"До 30 сентября Николай Спинев остается с командой, на данный момент он уже на чемпионате мира, где с 25 августа они выходят на старты, чтобы бороться за медали и лицензии на Олимпийские игры. Понятно, что такая ситуация не скажется положительно на команде. Но надеемся, что это наша основная сборная, основной старт, все спортсмены взрослые и опытные. Работа ведется в штатном режиме и, надеюсь, что на результаты команды это не повлияет", - отметил глава ФГСР.

Чемпионат мира по академической гребле начнется 25 августа в австрийском городе Оттенсхайм и продлится до 1 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Тренер сборной РФ по гребле надеется, что ситуация с его контрактом не повлияет на команду
Ранее президиум ФГСР признал неудовлетворительной работу Николая Спинева и объявил о начале поиска нового тренера национальной команды
Читать полностью