Федерация гребного спорта РФ ищет российских специалистов на должность тренера сборной

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) сфокусирована на поиске российского специалиста на должность главного тренера национальной команды по академической гребле. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

Ранее президиум ФГСР признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной Николая Спинева и объявил о начале поиска нового наставника национальной команды. Нового наставника сборной выберут на основе конкурса, который состоится 25 и 26 сентября. В должность специалист вступит с 1 октября.

"Сейчас фокус на российских специалистов, с некоторыми кандидатами мы общались год-два назад. Говорили именно с топовыми тренерами, которые могли бы подключиться к работе со сборной не в качестве главного тренера, а как работники отдельно взятых экипажей. Но в большинстве мы получаем ответ, что в таком оперативном режиме практически никто не готов прийти и закрывать дыры, но они готовы работать целенаправленно и планомерно. Ответ был один, что пройдут Олимпийские игры, и с нового олимпийского цикла они готовы рассматривать наше предложение", - сообщил Свирин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Ближайшим крупным международным соревнованием по академической гребле является чемпионат мира, который состоится с 25 августа по 1 сентября в австрийском городе Оттенсхайм.