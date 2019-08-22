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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной РФ по гребле надеется, что ситуация с его контрактом не повлияет на команду

Ранее президиум ФГСР признал неудовлетворительной работу Николая Спинева и объявил о начале поиска нового тренера национальной команды

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев рассчитывает на то, что ситуация с его истекающим контрактом не отразится на команде в преддверии чемпионата мира. Об этом специалист сообщил ТАСС.

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Ранее стало известно, что президиум ФГСР признал неудовлетворительной работу Спинева и объявил о начале поиска нового тренера национальной команды. Его выберут на основе конкурса, который состоится 25 и 26 сентября. В должность специалист вступит с 1 октября.

Спинев, контракт которого истекает 30 сентября, будет работать с национальной командой на предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет с 25 августа по 1 сентября в австрийском городе Оттенсхайм.

"Жду результата данного чемпионата мира, комментировать все буду потом. Постараюсь сделать так, чтобы эта ситуация не сказалась на спортсменах. Надеюсь, что на атмосфере в команде это также не отразится", - сказал Спинев.

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