Болельщики приобрели 16 тыс. билетов на отборочный матч ЧЕ по футболу Россия - Казахстан

Игра пройдет 9 сентября в Калининграде на стадионе "Калининград", который вмещает 35 212 человек. Летом 2018 года на арене прошли четыре матча чемпионата мира.

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. На отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана продано 16 тыс. билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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"На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия - Казахстан, который пройдет 9 сентября в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учетом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Продажа билетов на игру в Калининграде стартовала 5 августа. Самые дешевые билеты на эту встречу стоят 750 рублей, самые дорогие - 10 тыс. рублей. Болельщики могут приобрести до четырех билетов в одни руки.

Ближайший матч сборная России проведет 6 сентября в Глазго, где сыграет со сборной Шотландии. Встреча пройдет на стадионе "Хэмпден Парк".

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).