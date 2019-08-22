Семак заявил, что решение КДК РФС о дисквалификации не стало для него неожиданным

ТАСС, 22 августа. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на два матча не стало для него неожиданным. Комментарий Семака приводит пресс-служба "Зенита".

После финального свистка матча шестого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" (0:0), который прошел 17 августа, Семак активно беседовал с судейской бригадой на футбольном поле. Во время трансляции было слышно, как 43-летний специалист оскорбляет главного арбитра и его ассистентов. КДК РФС в среду дисквалифицировал Семака на два матча, один из которых - условно.

"Решение КДК не стало неожиданным - регламент есть регламент", - сказал Семак.

"Зенит" следующий матч первенства страны проведет на своем поле против "Уфы". "Зенит" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей.