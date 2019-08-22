"Авангард" поможет Войнову продолжить карьеру в НХЛ в случае желания игрока

ТАСС, 22 августа. Омский "Авангард" поможет защитнику Вячеславу Войнову вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) по окончании сезона в случае желания самого игрока. Об этом в прямом эфире в официальной группе "Авангарда" в социальной сети "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

29-летний Войнов подписал контракт с "Авангардом" в середине июля. 9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.

"Мы понимаем, что мы играем этот сезон, помогаем ему вернуться в большой хоккей. Боб Хартли (главный тренер "Авангарда" - прим. ТАСС) помогает ему своей методикой. Если он захочет продолжить карьеру в США после сезона, мы ему поможем в этом", - сказал Крылов.

Войнов, начинавший свою карьеру в челябинском "Тракторе", выиграл два Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелеса" и Кубок Гагарина с петербургским СКА. Он является олимпийским чемпионом 2018 года.