Александр Емельяненко не выступит на турнирах GFC осенью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не выступит на турнирах организации Gorilla Fighting Championship (GFC) осенью. Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель организации Александр Гурьянов.

"Александр не будет выступать на осенних турнирах GFC. У него намечается другой бой", - сказал Гурьянов.

Ранее сообщалось, что 38-летний Емельяненко может выступить на турнире GFC в Казахстане. В настоящий момент боец ведет переговоры с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC.

Всего на его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья.