"Авангард" рассматривает возможность проведения матча с командой НХЛ

ТАСС, 22 августа. Омский "Авангард" думает над проведением игры с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в прямом эфире в официальной группе "Авангарда" "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

В последний раз клубы НХЛ играли с командами КХЛ в октябре 2010 года, когда матчи между собой провели СКА и "Каролина" в Санкт-Петербурге, а также рижское "Динамо" и "Финикс" в столице Латвии.

"С удовольствием хотели бы провести матч с клубом НХЛ. Мы думаем над этим, прежде всего над сроками проведения игры. Думаю, что КХЛ заинтересована в таких встречах. Если будет выбран правильны формат, то лига будет только за", - считает Крылов.

В прошлом сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где в четырех играх уступил московскому ЦСКА.