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Лига чемпионов

Черчесов надеется, что "Краснодар" исправит ситуацию в Лиге чемпионов

В первом матче раунда плей-офф квалификации турнира российский клуб уступил греческой команде со счетом 0:4
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

БРОННИЦЫ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что "Краснодар" сможет отыграться в противостоянии с греческим "Олимпиакосом" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом он рассказал журналистам.

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"Краснодар" уступил в первом матче в среду в гостях со счетом 0:4.

"Поражение "Краснодара" нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов. Первый тайм закончился, будет еще второй тайм, который пройдет в Краснодаре. Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с "Порту" они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть", - сказал Черчесов.

"Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано", - добавил он.

В предыдущем раунде "Краснодар" по сумме двух матчей обыграл португальский "Порту" (0:1, 3:2). Ответный матч российской команды с "Олимпиакосом" в Краснодаре пройдет 27 августа.

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