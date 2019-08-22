Черчесов надеется, что "Краснодар" исправит ситуацию в Лиге чемпионов

БРОННИЦЫ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что "Краснодар" сможет отыграться в противостоянии с греческим "Олимпиакосом" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом он рассказал журналистам.

"Краснодар" уступил в первом матче в среду в гостях со счетом 0:4.

"Поражение "Краснодара" нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов. Первый тайм закончился, будет еще второй тайм, который пройдет в Краснодаре. Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с "Порту" они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть", - сказал Черчесов.

"Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано", - добавил он.

В предыдущем раунде "Краснодар" по сумме двух матчей обыграл португальский "Порту" (0:1, 3:2). Ответный матч российской команды с "Олимпиакосом" в Краснодаре пройдет 27 августа.