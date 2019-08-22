Черчесов: Акинфеев обладает качествами для работы тренером

БРОННИЦЫ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обладает необходимыми качествами для того, чтобы в будущем стать тренером. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

С 21 по 24 августа в Бронницах проходит открытый футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева", в котором принимают участие 20 футбольных команд, составленных из игроков 2007 года рождения, из России, Белоруссии, Японии и Чехии. В Реутове откроется "Академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева".

"У Акинфеева есть качества для работы тренером, - сказал Черчесов. - Другое дело, что он сейчас открывает школу, проводит турнир, то есть видит для себя какие-то перспективы. Тренер - это профессия, которой нужно обучаться. У него много качеств, тем более что вратарь по большому счету должен руководить игроками, видеть позиции, чувствовать ритм игры, думаю, что это у него есть, другое дело, чего он хочет сам и где себя видит".

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. Ему принадлежат рекорды по числу матчей среди вратарей (111 игр) и количеству игр "на ноль" в составе национальной команды (47). Вместе со сборной вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, что является лучшим результатом команды в современной истории.