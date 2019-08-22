Черчесов: тренерский штаб рассматривает большой круг кандидатов в сборную

БРОННИЦЫ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу очертил большой круг кандидатов в сборную на ближайшие матчи отбора чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"У нас есть пара туров в чемпионате страны, есть игры в Лиге Европы, внимательно смотрим и принимаем те или иные решения. Охватили достаточно большой круг, потому что играем в Шотландии, туда нужно заранее делать визы, которые не сделать за один день. Антон Шунин вот получил травму, поэтому выведен из числа кандидатов в сборную. Ответственные игры, нам нужно четко понимать, что делать, чтобы проявить себя", - сказал Черчесов.

Также специалист отметил, что тренерский штаб наблюдает за игроками молодежной сборной. "Все находятся в поле нашего внимания. В то же самое время молодежная сборная играет отборочные матчи, это уже не товарищеские встречи, поэтому нужно четко расставить приоритеты, чтобы и одна, и вторая команда получили максимум", - добавил Черчесов.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).