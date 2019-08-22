Матч Евролиги между ЦСКА и "Фенербахче" пройдет в УСК ЦСКА из-за занятости "Мегаспорта"

ТАСС, 22 августа. Встреча баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и стамбульским "Фенербахче" пройдет в УСК ЦСКА в связи с занятостью арены "Мегаспорт". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА домашние матчи Евролиги проводит на арене "Мегаспорт". Встреча восьмого тура регулярного чемпионата с "Фенербахче" запланирована на 15 ноября.

Также сообщается, что матчи ЦСКА против итальянского клуба "Олимпия Милан", который пройдет 26 декабря, и греческого "Панатинаикоса", запланированного на 3 января, пройдут на нейтральной территории в связи с занятостью арен УСК ЦСКА и "Мегаспорт".

ЦСКА в прошлом сезоне стал победителем Евролиги.